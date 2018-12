FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.129 EUR

ELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.241 EUR

AXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.351 EUR

TU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.179 EUR

LN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.084 EUR

MJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.033 EUR

46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.080 EUR

MY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.093 EUR

0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS 0.168 EUR

AYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.014 EUR

PJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.133 EUR

8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.213 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.155 EUR

NNN1 XFRA US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.003 EUR

S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.290 EUR

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.439 EUR

HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR

6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.097 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.065 EUR

WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.526 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.158 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

GD8A XFRA US38911N2062 GRAVITY CO.LTD ADR/1SW500

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.116 EUR

OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.061 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.171 EUR

8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.439 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.104 EUR

2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.091 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.042 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.121 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.388 EUR

293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.393 EUR