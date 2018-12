Effecten-Spiegel AG: Unternehmensmitteilung/Dividende DGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Effecten-Spiegel AG: Unternehmensmitteilung/Dividende 27.12.2018 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Effecten-Spiegel AG: Unternehmensmitteilung/Dividende Aufgrund der in den letzten Tagen des Jahres 2018 dynamischen Abwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten geht die Verwaltung der Effecten-Spiegel AG für das Geschäftsjahr 2018 von einer Dividendenausschüttung unter Vorjahresniveau aus. Marlis Weidtmann Vorstand Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de 27.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762043 27.12.2018 ISIN DE0005647606 DE0005647630 AXC0061 2018-12-27/09:14