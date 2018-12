Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Oettinger: Zusätzliche Kosten für Deutschland bei wildem Brexit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat vor neuen finanziellen Belastungen für Deutschland gewarnt, sollte es zu einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU kommen. Nähmen die Briten ihre Rechte und Pflichten als Beitragszahler nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wahr, komme im nächsten Jahr "ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag zusätzlich auf Deutschland zu", sagte Oettinger der Funke Mediengruppe.

Von der Leyen sieht Kramp-Karrenbauer für Kanzlerkandidatur in "Pole-Position"

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Favoritin für die nächste Kanzlerkandidatur. Der im fairen Wettstreit erkämpfte Aufstieg in diese Position impliziere, dass man fähig sein müsse, Kanzlerin zu werden. "Für die nächste Kanzlerkandidatur hat sie die Pole-Position," sagte von der Leyen der Rheinischen Post.

Schulz fordert Urwahl des SPD-Kanzlerkandidaten

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat eine Urwahl des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten vor der kommenden Bundestagswahl verlangt. "Wenn Personen mit ihren Programmvorstellungen im Wettbewerb antreten, dann wird es richtig spannend", sagte Schulz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir in der SPD sollten deshalb nicht verzagt sein und spätestens zur nächsten Bundestagswahl in einer Urwahl den Spitzenkandidaten bestimmen."

Städtetag: Mieter sollen weiterhin Anteil an der Grundsteuer zahlen

Der Deutsche Städtetag hat sich gegen Vorschläge der SPD-Spitze gewandt, die Mieter künftig von der Zahlung der Grundsteuer zu befreien. Da auch die Mieter die von den Kommunen finanzierte Infrastruktur nutzten, sei es gerecht, wenn auch sie ihren Anteil an der Grundsteuer zahlten, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Trumps Wirtschaftsberater: Fed-Chef Powell behält "hundertprozentig" seinen Job

Trotz wiederholter heftiger Kritik an der Fed hat US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Wirtschaftsberaters Kevin Hassett keinesfalls die Absicht, den Chef der Notenbank, Jerome Powell, abzusetzen. Auf die Frage, ob Powell seinen Job behalte, antwortete Hassett im Fernsehsender ABC: "Ja, natürlich, hundertprozentig." Auch andere Sorgen hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA suchte der Berater im Weißen Haus zu zerstreuen.

US-Handelsdelegation reist am 7. Januar nach Peking - Agentur

Die USA werden einem Medienbericht zufolge Anfang Januar Handelsgespräche auf mittlerer Ebene mit China führen. Die amerikanische Delegation, angeführt vom stellvertretenden US-Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish, wird am 7. Januar nach Peking reisen, berichtete die Agentur Bloomberg News. Die Gespräche werden das erste Treffen seit der Zusammenkunft der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping auf dem G-20-Gipfel in Argentinien sein.

US-Handelsministerium veröffentlicht während Haushaltssperre keine Daten

Wegen der Haushaltssperre in den USA hat das Handelsministerium in Washington die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten vorerst eingestellt. Daten, die von der Statistikbehörde und vom Bureau of Economic Analysis erhoben werden, würden während der teilweisen Schließung von US-Bundesbehörden nicht veröffentlicht, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Trump bei Irak-Besuch: USA können nicht weiter "der Weltpolizist" sein

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Truppenbesuch im Irak die Rolle der Weltpolizei für sein Land abgelehnt. Die Vereinigten Staaten "können nicht weiter der Weltpolizist sein", sagte Trump auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der westirakischen Provinz Anbar. Seine Pläne für einen vollständigen US-Abzug aus Syrien verteidigte er damit, dass dem Einsatz mittlerweile "genug Zeit" gegeben worden sei.

US-Ministerin kündigt nach Tod zweier Migrantenkinder "Schutzmaßnahmen" an

Nach dem Tod zweier guatemaltekischer Migrantenkinder im Gewahrsam des US-Grenzschutzes hat die US-Regierung umfassende "Schutzmaßnahmen" angekündigt. Experten der US-Gesundheitsbehörden sollten sich mit dem Anstieg der Zahl "kranker Kinder, die unsere Grenze überqueren" befassen, erklärte US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen.

Vorgezogene Neuwahlen in Israel am 9. April

Nach einer wochenlangen Regierungskrise hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen Widerstand gegen vorgezogene Neuwahlen aufgegeben. Alle an der Regierung beteiligten Parteien hätten sich im Interesse des Landes auf vorgezogene Wahlen im April geeinigt, teilte ein Sprecher von Netanjahus Likud-Partei mit.

Indonesien erhöht Warnstufe für Vulkan Anak Krakatoa

Die indonesischen Behörden haben die Warnstufe für den indonesischen Vulkan Anak Krakatoa erhöht. Darüber hinaus wurde die Sicherheitszone rund um den Krater am Donnerstag von zwei auf fünf Kilometer erweitert. Zuvor hatte es wegen der anhaltenden Aktivität des Vulkans Warnungen vor einem neuen Tsunami gegeben. Die Behörden forderten die Anwohner auf, sich von der Küste fernzuhalten.

