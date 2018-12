In der Cannabisbranche hat sich im zurückliegenden Jahr einiges getan. Kanada hat mit Wirkung zum 17. Oktober das neun Jahrzehnte alte Verbot von Freizeit-Cannabis abgeschafft. Selbst in den USA ging es voran. Dort ist Cannabis mittlerweile zumindest in irgendeiner Form in 32 Staaten zugelassen. Mit Michigan und Vermont gibt es dort inzwischen bereits zehn Staaten, die auch den Freizeitgebrauch erlauben. Und auch in zahlreichen weiteren Ländern der Welt geht die Legalisierung voran. Am 28. November legalisierte Südkorea als erstes südostasiatisches Land Cannabis als Medizin. Am 1. Weihnachtsfeiertag zog überraschend Thailand nach, zumal das Land für seinen harten Umgang mit Drogen und seine strengen Strafen für Drogendelikte bekannt ist. Das neue Gesetz wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. 166 Mitglieder stimmten dafür, 13 Mitglieder enthielten sich der Stimme, Gegenstimmen gab es überhaupt keine. Eine vollständige Legalisierung von Cannabis in Thailand liegt allerdings noch in weiter Ferne.

