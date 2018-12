München (ots) -



- Beispiel Nichtraucher: Gute Absicherung im Todesfall bereits ab 10,63 Euro im Monat - Anbietervergleich spart bis zu zwei Drittel des Beitrags - CHECK24-Experten helfen bei Fragen rund um die Risikolebensversicherung



Raucher, die Hinterbliebene im Todesfall mit einer Risikolebensversicherung (RLV) finanziell absichern, zahlen deutlich mehr Beitrag als Nichtraucher. Ein Berechnungsbeispiel zeigt: Im Schnitt der fünf günstigsten RLV-Tarife im CHECK24-Vergleich zahlt ein 35-jähriger Industriemechaniker, der nicht raucht, 11,83 Euro im Monat. Ist der gleiche Industriemechaniker Raucher, zahlt er im Schnitt 30,14 Euro - 155 Prozent mehr.*



"Raucher zahlen deutlich mehr Beitrag für ihre Risikolebensversicherung als Nichtraucher", sagt Dr. Björn Zollenkop, Geschäftsführer Risikolebensversicherungen bei CHECK24. "Der Konsum von Tabak darf aber nicht verschwiegen werden, sonst drohen Nachzahlungen oder der Verlust des Versicherungsschutzes."



Eine günstige RLV mit guten Leistungen und einer Versicherungssumme von 200.000 Euro bei 20 Jahren Laufzeit gibt es bereits ab 10,63 Euro pro Monat. Versicherungskunden, die mindestens ein Jahr nicht mehr rauchen, bekommen ebenfalls bei vielen Versicherern günstige Tarife, teilweise zu gleichen Konditionen wie langjährige Nichtraucher. Raucher zahlen im günstigsten Fall 27,80 Euro pro Monat.



Sowohl für Nichtraucher als auch für Raucher gibt es gute Nachrichten. Ein Vergleich verschiedener Versicherungstarife lohnt sich. In einem zweiten Beispiel spart eine 45-jährige Bürokauffrau mit der Wahl des günstigsten Tarifs 49,57 Euro monatlich im Vergleich zum teuersten Anbieter. Das sind 66 Prozent des Beitrags. Raucher sparen durch die Wahl des günstigsten Anbieters ebenfalls rund zwei Drittel der Kosten.*



Service für Kunden: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im Kundenkonto



Bei sämtlichen Fragen zur RLV, etwa zur der Höhe der Versicherungssumme oder der Laufzeit, helfen die CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner



