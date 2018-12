Das Weihnachtsgeschäft läuft besser wie erwartet, das belegen vorweihnachtliche Daten von Mastercards "SpendingPulse". Der US-Einzelhandel verzeichnet offenbar die stärkste "Holiday Season" seit sechs Jahren. Die Konjunkturnachrichten kommen an der Börse gut an: Amazon (WKN: 906866) gewinnt am gestrigen 2. Feiertag +10%, Netflix (WKN: 552484) +8% und Apple (WKN: 865985) +7%.

Auch die Fed hat gesprochen (wir hatten berichtet): Das hatte in der vergangenen Woche die Abwärtstendenz an den Märkten weiter verschärft und einen Sell-Off ausgelöst. US-Präsident Donald Trump animiert indes höchstpersönlich zum Aktienkauf. Ist das nur ein Rebound oder starten die Index-Schwergewichte nun eine neue Rallye?

In bester (Kauf)laune: Gut laufende Weihnachtsgeschäfte bringen der Wall Street mehr Geschenke wie erwartet.

Amazon nun doch auf Rekordkurs - Trump animiert zum Aktienkauf

Die Amerikaner sind in Shopping-Laune: Das beweisen die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsdaten von ...

