Die Effecten-Spiegel AG (ISIN: DE0005647606) avisiert ihren Aktionären eine niedrigere Dividende. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, geht die Verwaltung der Effecten-Spiegel AG für das Geschäftsjahr 2018 aufgrund der in den letzten Tagen des Jahres 2018 dynamischen Abwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten von einer Dividendenausschüttung unter Vorjahresniveau aus. In diesem Jahr wurde den Aktionären eine Dividende von 0,90 Euro je ...

