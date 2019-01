FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1 Punkt auf 253 Punkte gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 2017 zeigt sich der BA-X unverändert. "Dass im Vorjahresvergleich kein Anstieg mehr zu verzeichnen ist, hängt vor allem mit weniger Neuzugängen an gemeldeten Stellen zusammen", teilte die BA mit.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sei hingegen in fast allen Branchen höher als vor einem Jahr. Deutlich mehr Stellenofferten als im Vorjahr gab es demnach vor allem im Baugewerbe, im öffentlichen Dienst oder auch im Gesundheitswesen. Im Unterschied dazu sind insbesondere die Stellengesuche von Verkehrs- und Logistikunternehmen rückläufig.

Als Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage nennt die BA die anhaltend gute konjunkturelle Lage. Auch der historisch hohe Beschäftigungsstand führt laut BA dazu, dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Diese erhöhte Fluktuation trägt zu einem hohen Stand an zu besetzenden Arbeitsstellen bei.

Zudem erhöhe die wachsende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung den Bedarf an Arbeitskräften. Darüber hinaus treten in technischen Berufen, in Bauberufen sowie in manchen Gesundheits- und Pflegeberufen Engpässe bei der Stellenbesetzung auf. Auch das spiegelt sich laut BA im hohen Stand des BA-X wider, weil Arbeitsstellen länger vakant bleiben.

