Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat gemeinsam mit dem Partner Implenia einen Auftrag der Deutschen Bahn für die Zweite Stammstrecke der S-Bahn in München erhalten, so HOCHTIEF in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...