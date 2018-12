Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Ausbruch über den massiven Widerstand bei 1.236 USD vollzog der Goldpreis Anfang Dezember einen Pullback an die Marke und prallte dort nach oben hin ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Mit dem Anstieg über das Verlaufshoch bei 1.250 USD habe sich eine weitere Aufwärtswelle in Gang gesetzt, die den Kurs des Edelmetalls an den Widerstand bei 1.265 USD geführt habe. ...

