Katjes International verkauft ihre gesamten Halloren Aktien an Charlie Investors DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Verkauf Katjes International verkauft ihre gesamten Halloren Aktien an Charlie Investors 27.12.2018 / 10:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Katjes International verkauft ihre gesamten Halloren Aktien an Charlie Investors Emmerich, 27.12.2018 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes Gruppe, hat ihre Beteiligung an der Halloren Schokoladenfabrik AG an Charlie Investors S.à.r.l., der Großaktionärin von Halloren, verkauft. Nach konstruktiven Gesprächen zwischen den Parteien hat sich der Verkauf der knapp 11 % Beteiligung aus Sicht des Katjes International Managements als der beste Weg erwiesen. "Wir freuen uns über die einvernehmliche Lösung, die wir als positiv für Halloren und seine Aktionäre ansehen", so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. ### KONTAKT Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören fünf Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden sowie Sperlari in Italien. 