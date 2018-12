Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz kann auf ein erfolgreiches 2018

zurückblicken. Zum vierten Mal in Folge wurde Lidl Schweiz zum

«Retailer of the Year» gewählt und erhielt zudem zum zweiten Mal in

Folge die Auszeichnung «Beste Lehrbetriebe der Schweiz». Im

Berichtsjahr wurden rund 210 neue Arbeitsplätze geschaffen, 6 neue

Filialen eröffnet und der neue Hauptsitz eingeweiht.



Der Erfolg von Lidl Schweiz im Jahr 2018 zeigt sich an zahlreichen

Meilensteinen. Lidl Schweiz stellt die Weichen um gemeinsam mit den

Transportpartnern Krummen Kerzers, Thurtrans und KMT die ersten

Flüssigerdgas-Lastwagen und Tankstellen in die Schweiz zu bringen.

Diese Fahrzeuge emittieren im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen 10-15%

weniger CO2, 35% weniger Stickoxide, 50% weniger Lärm und 95% weniger

Feinstaub. Mittelfristig will Lidl Schweiz komplett fossilfrei

unterwegs sein.



Unter dem Label Terra Natura führt Lidl Schweiz seit September

Fleisch von Schweinen, deren Haltung, Transport und Schlachtung

laufend durch den Schweizer Tierschutz STS kontrolliert werden. Im

November startete Lidl Schweiz die Umstellung seines

Bananensortiments mit dem Ziel, künftig nur noch Bananen mit dem

Gütesiegel von Fairtrade Max Havelaar anzubieten.



Erreichte WWF Ziele



Der WWF Schweiz und Lidl Schweiz haben Anfang 2017 im Rahmen ihrer

Partnerschaft verbindliche Nachhaltigkeitsziele bestimmt. Folgende

Ziele wurden bereits erreicht:



- Der Kakao in allen Eigenmarkenprodukten mit Kakaoanteil von über

1% ist zertifiziert.



- 100% des Palmöls in allen Food Eigenmarkenprodukten wurde mind.

auf den RSPO Standard Stufe Segregated oder Bio Suisse umgestellt.

Das Palmöl in den Near Food Eigenmarkenprodukten wurde mind. auf den

RSPO Standard Stufe Mass Balance oder Bio Suisse umgestellt.



- Lidl Schweiz ist seit 2017 Mitglied im Soja Netzwerk Schweiz,

das sich für einen verantwortungsbewussten Anbau und eine nachhaltige

Beschaffung von Futtersoja einsetzt.



- 100% der Leuchtmittel im Sortiment bestehen aus stromsparenden

LEDs.



6 neue Filialen und 100 Mio. Investitionen



2018 hat Lidl Schweiz schweizweit 6 neue Filialen eröffnet:

Viganello (TI), Moutier (BE), Horgen (ZH), Lyss (BE), Binningen (BL)

und Sarnen (OW). Landesweit betreibt Lidl Schweiz somit bereits 123

Filialen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres (28.02) werden es

insgesamt 10 neue Filialen sein, womit Lidl Schweiz sein ehrgeiziges

Expansionsziel von 8-10 Filialen erreichen wird.



Die Aufträge für Neubauten, Umbauten und das Facility Management

wurden auch dieses Jahr fast ausschliesslich an Schweizer Firmen

vergeben, die damit Arbeiten im Wert von insgesamt rund 100 Mio.

Franken ausführen konnten.



210 Arbeitsplätze geschaffen



Das Lidl Schweiz-Team vergrösserte sich auch in diesem Jahr. Ende

2018 beschäftigte Lidl rund 3'500 Mitarbeitende - 210 mehr als im

Vorjahr. Ausserdem absolvieren rund 55 junge Menschen eine Lehre bei

Lidl Schweiz. Besonders erfreulich ist, dass Lidl Schweiz von "Great

Place to Work" zum zweiten Mal in Folge als einer der besten

Lehrbetriebe ausgezeichnet worden ist.



Lidl Schweiz ist überzeugt, dass sich die erfolgreiche Entwicklung

im kommenden Jahr fortsetzt.



