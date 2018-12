Erfurt (ots) - Eisbär Norm muss um jeden Preis verhindern, dass seine arktische Heimat zur Beute eines geldgierigen Investors wird. Ob ihm das gelingt, zeigt KiKA passend zur kalten Jahreszeit in der Premiere des Animationsfilms "Norm - König der Arktis" am 31. Dezember um 16:35 Uhr.



Der junge Eisbär Norm wird einmal der König der Arktis sein und besitzt die Fähigkeit, die Sprache der Menschen zu sprechen. Er genießt sein Leben in der Ruhe der frostigen Arktis. Doch immer mehr Touristen legen mit riesigen Kreuzfahrtschiffen in den kühlen Gefilden an und stören den Frieden. Als geldgierige Investoren aus New York in der Arktis Luxuswohnungen und Shopping-Malls bauen wollen, geht ihm das zu weit. In Begleitung von drei unerschrockenen Freunden reist der Eisbär nach New York City, um das Vorhaben zu stoppen. Mit seiner besonderen Fähigkeit hofft er darauf, die Menschen für sich zu gewinnen und die Pläne des Investors zu durchkreuzen.



Der Animationsfilm ist eine Produktion von Splash Entertainment. Die Redaktion bei KiKA verantworten Stefan Pfäffle und Carsten Schulte.



Zu sehen ist "Norm - König der Arktis" an Silvester um 16:35 Uhr bei KiKA.



