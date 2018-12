=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Günter Geyer und Dr. Rudolf Ertl (kein Eigengeschäft dieser Personen) Funktion: Vorsitzender und 1. Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrates des Emittenten =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe LEI: 549300JCRU23I1THU176 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000908504 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 21.12.2018; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Boerse AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 20,1478166667 30000 Gesamtvolumen: 30000 Gesamtpreis: 604434,50 Durchschnittspreis: 20,1478166667 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

