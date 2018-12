Hamburg (ots) -



Mit der Nachricht, dass er ein drittes Mal Vater wird, überraschte Peter Maffay Anfang November alle. Exklusiv in Closer (EVT 27.12.) spricht der Sänger über das junge Familienglück.



"Sie ist gesund, Gott sei Dank, alle sind gut drauf, das ist das absolut Wichtigste. Aber ja, sie hält den Taktstock...", erzählt Peter Maffay. Auch beim Windeln wechseln hilft der Rocker tatkräftig mit. "Ich bin mit von der Partie und bringe mich da so gut wie möglich ein."



Doch wie lange wird er noch aktiv daran teilnehmen können? "Ich habe versucht, mit dem lieben Gott darüber zu sprechen, aber er hat mir keine Antwort gegeben. Natürlich versuche ich viel dafür zu tun, dass ich noch viel vor mir habe", so der Sänger.



