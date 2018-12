Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat am Mittwoch auf ihrer letzten Sitzung 2018 wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte angehoben, so die Experten von Union Investment.Die FED bleibe auch vorerst weiter auf Zinsanhebungskurs, habe ihre Sprachregelung aber in zwei wesentlichen Punkten modifiziert: Erstens werde in der Begründung nun davon gesprochen, dass noch einige ("some") weitere graduelle Zinsanhebungen für angemessen erachtet würden. Im November sei diese abmildernde Einschränkung auf "einige" noch nicht verwendet worden. Zweitens werde aus dem Statement auch klar, dass der Hauptgrund für diese Einschränkung weniger aus den heimischen Wirtschaftszahlen denn aus der internationalen wirtschaftlichen Entwicklung sowie den Finanzmärkten ("financial conditions") herrühre. Aber beiden werde in nächster Zeit besonderes Augenmerk geschenkt. Die FED werde also letztlich ihren Kurs stärker an den wirtschaftlichen Daten ausrichten. ...

