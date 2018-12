Die Ölpreise zeigten sich über die Weihnachtsfeiertage stark bewegt. Da sich die meisten Trader im Weihnachtsurlaub befinden, wird bis zum Ende des Jahres ein ruhiger Handel an den Börsen erwartet. Einfluss kommt von den Aktienmärkten. Die Heizölpreise starten stabil und mit marginalen Abschlägen in den Donnerstag und verharren auf einem günstigen Preisniveau. Die Ölpreise fallen am Donnerstag leicht, ...

