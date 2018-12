Unterföhring (ots) - Ihren Augen entgeht nicht der geringste Fehler. Die zweifache Olympiasiegerin und Weltstar Katarina Witt, Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams, Profi-Tänzer Cale Kalay sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss bewerten als Juroren in der neuen SAT.1-Show "Dancing on Ice" die Eistanz-Performance der prominenten Künstler und Spitzensportler - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr, live aus Köln.



In der neuen SAT.1-Live-Show "Dancing on Ice" tanzen acht Künstler und Spitzensportler mit ihren Profi-Partnern auf Schlittschuhen:



- Entertainerin Désirée Nick und Alexander Gazsi - Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis - Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour - Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt - Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger - Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy - Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat Rybkowski



Welches Eistanz-Paar verzaubert das Publikum und überzeugt die Jury? Durch die große Live-Show "Dancing on Ice" führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.



Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.



Weitere Informationen zur Show und Bilder zum Download erhalten Sie im SAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de/Dancing-on-Ice



Tickets für die Liveshows gibt es unter www.tvtickets.de



"Dancing on Ice" - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1



