(Aktien 2019) Alibaba: Der Handelsstreit wird immer eine Rolle spielen

Der chinesisch-amerikanische Handelsstreit verunsichert die Konsumenten in China. Zudem dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in Zukunft nicht mehr so stark wachsen wie zuletzt. So etwas bekommt natürlich auch der E-Commerce-Riese Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) zu spüren.

Der Handelsstreit sorgte sogar dafür, dass Alibaba seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Ende März) senken musste. Die Umsatzerlöse sollen bei 375 bis 383 Mrd. Yuan (umgerechnet 47,6 bis 48,7 Mrd. Euro) liegen. Damit wurden die früheren Prognosen um 4 bis 6 Prozent nach unten gefahren. Zudem lag das Umsatzwachstum im September-Quartal unter den Markterwartungen. Trotzdem kann Alibaba immer noch beeindrucken.

