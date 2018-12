Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer verbuchten im November gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis einen Anstieg in Höhe von 4,1%, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities-Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Aus regionaler Perspektive hätten lediglich Lateinamerika und Russland negative Ergebnisse aufgewiesen. Die Hauptaktienmärkte hätten gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 1,0% zugelegt, wobei sich Europa erneut schwächer als die USA und Japan entwickelt habe. Nebenwerte hätten sich in Europa deutlich und in den USA etwas schwächer als Standardwerte entwickelt, während sie in Japan besser abgeschnitten hätten. Der Sauren Global Opportunities habe im November einen Wertzuwachs in Höhe von 1,7% erzielt. ...

