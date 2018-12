Hamburg (ots) - Nach dem Chinesischen Kalender beginnt lange nachdem der Lärm der Silvester-Böller verhallt ist - Anfang Februar 2019 - das Jahr des Schweins: Es verspricht Glück, Reichtum und Zufriedenheit. Am glücklichsten werden - laut chinesischer Astrologie - die Menschen sein, die sich sozial engagieren, Teamgeist pflegen, die Geselligkeit lieben und verlässlich füreinander einstehen, wenn es brenzlig wird. Einen Vertreter dieser Eigenschaften kennen Wildbiologen, Jäger und Förster nur zu gut: "Unser heimisches Wildschwein zeichnet sich durch all diese lobenswerten Eigenschaften aus", so Eva Goris, Pressesprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung. "Außerdem sind Frischlinge Glücksschweinchen, denn die Wildsau ist eine gute Mutter!" Im Januar ist der erste Nachwuchs beim Schwarzwild unterwegs.



Wildschweine führen ein vorbildliches soziales Miteinander. "In einer Rotte, in der sich häufig zehn bis zwanzig Tiere zusammenfinden, leben die weiblichen Tiere Seite an Seite. Die Bachen bilden einen festen sozialen Verbund aus Müttern, Schwestern, Tanten und dem Nachwuchs", sagt Eva Goris. Die erfahrenste Bache der Gruppe leitet die anderen.



Jetzt im Januar kommen die ersten Frischlinge zur Welt. In warmen, weich ausgepolsterten Wurfkesseln umsorgen die Sauen den Nachwuchs. Die Unterwolle der ca. 500 Gramm schweren Frischlinge ist noch nicht ausgebildet. Damit sie nicht frieren, kuscheln sie sich eng aneinander. So prägt sich ein starker Teamgeist aus. "Wenn ein potentieller Feind dem zarten Nachwuchs mit seinen "Tarnwesten" - den Längsstreifen im Fell - zu nah kommt, bläst die Bache energisch zum Kampf und verteidigt ihre Frischlinge ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit", sagt Goris.



Sicherheit, Geborgenheit und ein intaktes Familienleben; Wildscheine sind wahre Glückschweine!



Die Deutsche Wildtier Stiftung wünscht Ihnen allen einen guten Start ins Jahr des Schweins!



