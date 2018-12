SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies Co. Ltd. will trotz enormer Probleme dieses Jahr die 100 Mrd. US-Dollar-Umsatzgrenze überschreiten. Huawei Technologies rechnet für das noch laufende Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent im Vergleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...