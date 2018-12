Unterföhring (ots) -



Dieses Line-up kann sich sehen lassen! Neben der internationalen Darts-Legende Phil "The Power" Taylor (UK) spielen der aktuelle Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen (NL) und die Weltklasse-Profis Peter Wright (UK), Gary Anderson (UK) und Raymond van Barneveld (NL) bei der "Promi-Darts-WM 2019" am 5. Januar 2019 live auf ProSieben.



"Für die dritte Ausgabe unserer 'Promi-Darts-WM' haben wir wieder die internationale Crème de la crème des Darts versammeln können. Das wird die erste große Samstagabend-Party im neuen Jahr. Game on!" sagt ProSieben-Moderator Christian Düren, der gemeinsam mit Darts-Experte Elmar Paulke live durch den Showabend führen wird.



Diese Promi-Profi-Paarungen treten u.a. an:



HSV-Legende Rafael "The Finisher" van der Vaart + Michael "Mighty Mike" van Gerwen "ran NFL"-Coach Patrick "Coach" Esume + Raymond "Barney" van Barneveld Lilly "The Ace" Becker + Peter "Snakebite" Wright Comedian Markus "Dartszebra" Krebs + Gary "The flying Scotsman" Anderson Comedian Faisal "Gladiator" Kawusi + Phil "The Power" Taylor



Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.



"Die Promi-Darts-WM 2019" am 5. Januar 2019 um 20:15 Uhr live auf ProSieben



