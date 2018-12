Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute entschieden, das mit Ad hoc-Mitteilung vom 19. Dezember 2018 angekündigte und am 21. Dezember 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot für eine neue Wandelanleihe 2019/2027 zu ändern und den dort vorgesehenen anfänglichen Wandlungspreis herabzusetzen und den Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe 2019/2017 entsprechen anzupassen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...