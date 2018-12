Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Großer Silvester-Countdown im ZDF: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich am Silvesterabend, Montag, 31. Dezember 2018, live von Deutschlands größter Party am Brandenburger Tor.



Ab 21.45 Uhr führen die beiden ZDF-Moderatoren durch den Silvesterabend und präsentieren ein Musikprogramm aus nationalen und internationalen Stars. Unter anderen mit dabei sind Glasperlenspiel, Alice Merton, Namika, Tony Hadley (Spandau Ballet), Bonnie Tyler, Eagle-Eye Cherry, Mandy Capristo & Larsito, Eloy de Jong, Joris, Nico Santos, die Reunion der Village People, DJ Bobo, Axel Fischer und Kerstin Ott.



Alle Künstler präsentieren ihre größten Hits und sorgen damit für beste Stimmung bei den Zuschauern zuhause und auch auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor.



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos der Moderatoren sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/willkommen2019



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121