Studie: Deutscher Private-Equity-Markt kühlt sich merklich ab

Der deutsche Private-Equity-Markt hat sich 2018 laut einer aktuellen Erhebung deutlich abgekühlt. Er bleibe aber auf einem hohen Niveau, betonte das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY auf Basis einer Analyse des deutschen Private-Equity-Marktes. "Die Finanzinvestoren investierten zuletzt eher zurückhaltend", erklärte Michael Kunz, der Leiter Private Equity für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei dem Unternehmen.

GDV: Naturgefahrenbilanz 2018 überdurchschnittlich hoch

Die deutschen Versicherer haben 2018 mehr für Schäden durch Naturgefahren gezahlt als im Vorjahr. Stürme, Hagel und Starkregen haben in Deutschland versicherte Schäden an Privathäusern, Hausrat sowie Gewerbe- und Industriebetrieben in Höhe von 2,7 Milliarden Euro verursacht, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die Schadensbilanz durch Naturgefahren liege damit leicht über dem 15-Jahresdurchschnitt. Im Jahr 2017 beliefen sich die versicherten Schäden auf insgesamt 2 Milliarden Euro.

Bund für Umwelt und Naturschutz fordert Klimaschutzgesetz

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) hat eine aus umweltpolitischer Sicht "ernüchternde Bilanz" für das Jahr 2018 gezogen und für 2019 von der Bundesregierung ein wirksames, eigenständiges Klimaschutzgesetz verlangt. "Die Umweltbewegung wird stärker, und deshalb sollte die Bundesregierung die Umweltpolitik nicht länger zum fünften Rad am Wagen machen", erklärte der Vorsitzende der Organisation, Hubert Weiger.

December 27, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

