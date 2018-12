Weiburg (ots) -



Udo Lindenberg ist nicht nur Kultrocker. Der 72-Jährige gehört auch zu Deutschlands erfolgreichsten Pop-Art-Künstlern. Kein Wunder, dass das Allroundtalent sich im Weilburger Rosenhang Museum wohl fühlt. Bei einem privaten Besuch zusammen mit Radiomoderator Ben Streubel in der ehemaligen Brauerei am Ufer der Lahn begeisterte sich Udo Lindenberg vor allem für die Skulpturen und großformatigen "Codex"-Werke von Helge Leiberg und verwies dabei auf seinen eigenen Werkzyklus der zehn Gebote. "Wir bleiben im Gespräch", versichern die Gründer des Rosenhang Museum Antje Helbig und Joachim Legner. "Nach der sehr erfolgreichen Ausstellung mit Werken von Dieter Nuhr wäre es toll, wenn wir wieder einen über die Grenzen des Genres hinaus inspirierenden Künstler präsentieren dürfen und etwas aus der musealen Panik-Welt von Udo Lindenberg nach Weilburg holen könnten."



Aktuell zeigt das Rosenhang Museum eine Sonderausstellung mit faszinierenden Bildern bekannter Dresdner Sehenswürdigkeiten von Dieter Rehm.



