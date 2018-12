Anfang dieses Jahres erlebte der Dow Jones US Banks-Index seinen vorläufigen Höhepunkt bei 517,84 Punkten, ging bereits wenig später in eine breite Seitwärtskonsolidierung über. Diese hielt auch bis Anfang Oktober an, von da an kam es jedoch mit dem Bruch der Unterstützung von rund 450,00 Punkten zu einem regelrechten Verkaufssignal. Zwar versuchten Marktteilnehmer darunter noch mit letzter Kraft eine inverse SKS-Trendwendeformation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 459,40 Punkten zu etablieren, allerdings scheiterte Anfang Dezember ein Ausbruchsversuch darüber. Dies hatte anschließend einen crashartigen Kursverlust binnen weniger Handelstage auf die breite Unterstützung aus Mitte 2015 um 360,00 Punkten zur Folge. An dieser Stelle macht sich jetzt aber ein erneuter Stabilisierungsversuch beim US Banks-Index breit, der durchaus Aufwärtspotenzial bei weiterem Kaufinteresse freisetzen könnte.

2015'er Unterstützung ...

