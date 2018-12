Vor 20 Jahren wurde der Euro von zunächst elf Staaten als Gemeinschaftswährung eingeführt. Zuerst einmal elektronisch als Buchgeld, ab 2002 dann als Bargeld. Österreich war von Anfang an dabei. In den Augen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) erlebte der Euro in der ab 2007 entbrannten internationalen Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...