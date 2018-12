Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Übernahme der Mehrheit an dem britischen Flughafen London Gatwick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Deal sei positiv, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bau- und Infrastrukturkonzern stelle sich damit breiter auf. Zudem passe Gatwick wegen weltweit mehr als 40 betriebener Flughäfen strategisch zu Vinci./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2018 / 10:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2018 / 10:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486