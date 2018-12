PJSC Mosenergo: Annullierung der Zulassung zum Handel auf ausschließlicher ATT Basis EquityStory.RS, LLC-Ad-hoc: PJSC Mosenergo / Schlagwort(e): Sonstiges PJSC Mosenergo: Annullierung der Zulassung zum Handel auf ausschließlicher ATT Basis 27.12.2018 / 15:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EquityStory.RS, LLC - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 27. Dezember, 2018 Moskau Annullierung der Zulassung zum Handel auf ausschließlicher ATT Basis Aktiengesellschaft "Mosenergo" ("Mosenergo", "Gesellschaft", "Herausgeber"), Ticker auf MOEX (Stammaktien): MSNG; auf LSE (Ebene 1): AOMD im Anschluss an die Ankündigung von Mosenergo am 27. Dezember 2018 über die Entscheidung der Gesellschaft, die Annullierung des Handels der nicht börsennotierten ADR im IOB-Segment der Londoner Börse für die Zulassung zum Handel zu beantragen ("Ausschließlich ATT") gibt bekannt, dass Mosenergo am 27. Dezember 2018 bei der Londoner Börse die Annullierung des Handels in den ADR der Gesellschaft ("Annullierung") beantragt hat. Die Annullierung wird voraussichtlich um 7.00 Uhr Britischer Zeit am 29. März 2019 in Kraft treten. Der letzte Handelstag auf ausschließlicher ATT Basis ist der 28. März 2019. Diese Entscheidung wurde aufgrund der geringen Liquidität der ADRs an der Londoner Börse erlassen (die meiste Liquidität der ADRs ist an der Frankfurter Börse zugewiesen). Ungeachtet der Einstellung des ADR-Handels an der Londoner Börse bleiben die ADR- und GDR-Programme gemäß dem zwischen der Bank of New York Mellon ("Depotbank") und Mosenergo abgeschlossenen Depositenvertrag in Kraft. Das Unternehmen wird seine Notierung an der Moskauer Börse aufrechterhalten (Ticker an der MOEX: MSNG). Mosenergo beabsichtigt, die bestehenden Praktiken und den aktuellen Informationsstand der Aktionäre und Anleger der Gesellschaft beizubehalten. Die vorstehenden Informationen werden in Übereinstimmung mit dem Wertpapiergesetz der Russischen Föderation veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mosenergo: Denis Voronchikhin - Leiter Investorenbeziehungen +7 495 957-19-57 (Durchwahl 3457) voronchikhinds@mosenergo.ru MOSENERGO PR-ABTEILUNG Tel.: (495) 957-1-957, Durchw. 2282, 2290 Fax: (495) 957-37-99 -Mail: [1]press-centre@mosenergo.ru Website: [2]http://www.mosenergo.ru 1. mailto:press-centre@mosenergo.ru 2. http://www.mosenergo.ru/ 27.12.2018 CET/CEST Die EquityStory.RS, LLC Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PJSC Mosenergo Vernadskogo prospect, 101 bld. 3 119526 Moscow Russland Telefon: +7 495 957 1 957 Fax: +7 495 957 32 00 E-Mail: mosenergo@mosenergo.ru Internet: www.mosenergo.ru ISIN: US0373763087, RU0008958863 WKN: 895886 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; London, Moscow Ende der Mitteilung EquityStory.RS, LLC News-Service 762185 27.12.2018 CET/CEST ISIN US0373763087 RU0008958863 AXC0126 2018-12-27/15:40