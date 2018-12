An Heiligabend fand hierzulande kein Börsenhandel statt, in New York allerdings schon. Und da die Deutsche Bank-Aktie auch dort gehandelt wird, zeigt der Blick auf den dortigen Handelstag, dass es dort rund ein halbes Prozent Plus für die Deutsche Bank-Aktie hieß. Nun, das machte den Braten auch nicht fett, denn die Deutsche Bank-Aktie notiert weiterhin in der Nähe ihres 12-Monats-Tiefs. In Euro gerechnet liegt die 12-Monats-Performance des Papiers ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen ... (Peter Niedermeyer)

