Deutsche Post AG: Deutsche Post AG nimmt Stellung zu Bericht über bevorstehende Preisregulierung DGAP-Ad-hoc: Deutsche Post AG / Schlagwort(e): Stellungnahme Deutsche Post AG: Deutsche Post AG nimmt Stellung zu Bericht über bevorstehende Preisregulierung 15.01.2019 / 00:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ( www.faz.net) berichtet in ihrer Online-Ausgabe vom 14. Januar 2019 aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur, mit dem sie ihren politischen Beirat über den Prozess der beabsichtigten Maßgrößenentscheidung für die Deutsche Post AG unterrichtet. Die Deutsche Post AG erwartet, dass ihr der Entwurf der beabsichtigten Entscheidung zur Kommentierung am 15. Januar 2019 zugeht. Sie wird ihre Anleger unterrichten, sobald sie die beabsichtigte Entscheidung der Bundesnetzagentur bewerten konnte. Die wirtschaftliche Würdigung wird neben dem prozentualen Preiserhöhungsrahmen die Laufzeit der Regelung und ggf. weitere Parameter berücksichtigen müssen. Kontakt: Martin Ziegenbalg EVP Investor Relations Tel: 0228-182-63000 15.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 (0)228 182 - 63 100 Fax: +49 (0)228 182 - 63 199 E-Mail: ir@deutschepost.de Internet: www.dpdhl.com ISIN: DE0005552004 WKN: 555200 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766047 15.01.2019 CET/CEST ISIN DE0005552004 AXC0001 2019-01-15/00:32