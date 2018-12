Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Prognosen sind ein närrisches Spiel, aber die zugrundeliegende Argumentation kann uns dabei helfen, die maßgeblichen Kräfte zu identifizieren, die die Investmentrenditen antreiben werden. Um besser einordnen zu können, wie sich das Jahr 2019 entwickeln wird, schauen wir uns zehn relevante Entwicklungslinien genauer an, so Christopher Smart von der "BÖRSE am Sonntag". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...