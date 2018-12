DGH Deutsche Grundwert Holding AG: DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant Ankauf eines Grundstückes in Cottbus DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf/Absichtserklärung DGH Deutsche Grundwert Holding AG: DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant Ankauf eines Grundstückes in Cottbus 27.12.2018 / 18:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant Ankauf eines Grundstückes in Cottbus Berlin, 27. Dezember 2018 - Der Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant den Ankauf eines Grundstückes in Cottbus. Dabei handelt es sich um eine Grundstücksfläche von 6.950 m², die als gemischte Baufläche ausgewiesen ist. Der Vorstand wird Anfang 2019 mit dem Liegenschafts- und Bauamt Cottbus die Eckdaten für eine mögliche Bebauung abstimmen, um mit diesen Vorgaben dann die Zustimmung des Aufsichtsrates zum Erwerb des Grundstückes einzuholen. Das Grundstück soll dem Aufbau des Immobilienportfolios der DGH Deutsche Grundwert Holding AG dienen und soll, abhängig einer noch zu erteilenden Baugenehmigung, den Geschäftsbereichen Pflegeimmobilien und/oder Wohnimmobilien zugeführt werden. Bei einem Erwerb des Grundstückes würde sich das Immobilienportfolio der Gesellschaft um 100% auf 6.950 m² Grundstücksfläche erhöhen. Der Vorstand Frank Peinelt Michael Power Kontakt: Investor Relations Kontakt DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Michael Power Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon +49 (0) 30 52 0044 208 Telefax +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: m.power@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Udo Blümel Sitz der Gesellschaft: Berlin Amtsgericht: Berlin Charlottenburg HRB 106 666 B 27.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 52 0044 208 Fax: +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762213 27.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0B6VN9 AXC0149 2018-12-27/18:02