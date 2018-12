ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen hat der schweizerische Aktienmarkt am ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen deutliche Verluste verzeichnet. Der Leitindex SMI fiel dabei auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die sehr starken Vorgaben aus den USA vom Vorabend verpufften, zumal die Wall Street am Donnerstag zur Eröffnung einen Teil ihrer Gewinne vom Mittwoch wieder abgab.

Der Dow-Jones-Index hatte am Mittwoch erstmals an nur einem Tag um über 1.000 Punkte zugelegt. Auslöser waren beruhigende Äußerungen eines Wirtschaftsberaters des US-Präsidenten. Dieser hatte eine positive Einschätzung der US-Wirtschaft gegeben und Befürchtungen zerstreut, Präsident Trump könnte den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, entlassen.

Die Erleichterung darüber währte aber nur kurz. Weil Belastungsfaktoren wie Brexit, US-Haushaltssperre und Handelsstreit noch immer fortbestehen, flüchteten Anleger aus Aktien. Dass die USA und China ihre Gespräche zur Beilegung des Handelskonflikts am 7. Januar auf mittlerer Ebene wieder aufnehmen wollen, wurde an den Finanzmärkten kaum zur Kenntnis genommen.

Der SMI verlor 2,6 Prozent auf 8.196 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 63,95 (zuvor: 147,57) Millionen Aktien. Das Umsatzvolumen war trotz der verkürzten Handelswoche lebhaft, was Händler mit der Verunsicherung der Anleger angesichts der Volatilität der Märkte erklärten. Der morgige Freitag ist bereits der letzte Handelstag in diesem Jahr. In der kommenden Woche bleibt der schweizerische Aktienmarkt wegen der Feiertage zum Jahreswechsel und zum Berchtoldstag von Montag bis einschließlich Mittwoch geschlossen.

Die Liste der Verlierer wurde von Julius Bär angeführt, die nachrichtenlos 3,9 Prozent abgaben. Zu den größten Kursverlierern gehörten ferner die Schwergewichte Nestle und Roche, die ebenfalls ohne unternehmensspezifische Nachrichten um 3,8 und 3,2 Prozent nachgaben. Verluste von über 3 Prozent verzeichneten auch Lonza und Swisscom.

December 27, 2018

