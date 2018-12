Mainz (ots) -



Zum Jahresausklang präsentiert "ZDF SPORTextra" mit dem Biathlon-Event auf Schalke (WTC) und dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2018/2019 zwei Höhepunkte der noch jungen Wintersportsaison.



Am Samstag, 29. Dezember 2018, kommt es zur 17. Auflage der Biathlon World Team Challenge (WTC) in der einmaligen Kulisse der Arena auf Schalke. Das ZDF überträgt live von 17.50 bis 20.15 Uhr. Wo sonst Fußball gelebt und zelebriert wird, steht für einen Abend die Biathlon-Elite im Blickpunkt. Die einzigartige Atmosphäre vor zigtausenden von Fans im Stadion stellt sowohl für die Zuschauer als auch für die Athleten ein besonderes Erlebnis dar. Erneut treten zehn Zweierteams mit je einer Biathletin und einem Biathleten an. Das Sieger-Duo wird durch ein Massenstart-Rennen und einen anschließenden Verfolgungswettbewerb ermittelt. Die Frauen laufen jeweils vier Runden, die Männer fünf Runden mit wechselndem Stehend- und Liegendschießen. Die Streckenlänge pro Runde beträgt zirka 1290 Meter.



Top-Teams aus allen großen Biathlon-Nationen gehen in Gelsenkirchen an den Start. Besonders im Blickpunkt dürfte das "Traumpaar" des Biathlons stehen: Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa treten erstmals als Team an - und verabschieden sich gleichzeitig von der ganz großen Biathlon-Bühne. Der 44-jährige Norweger ist mit acht olympischen Goldmedaillen, 95 Weltcupsiegen, zahlreichen Weltmeistertiteln und als mehrfacher Gesamtweltcupsieger eine Biathlon-Legende. Auch Ehefrau Darja Domratschewa zählte viele Jahre zur absoluten Weltspitze in ihrer Sportart. Die WTC verspricht einen würdigen Schlusspunkt unter die großen Karrieren dieser beiden Ausnahmeathleten zu setzen. Für Deutschland gehen Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie Franziska Preuß und Simon Schempp an den Start. ZDF-Reporter an der Stadionloipe ist Christoph Hamm, die Sendung moderiert Alexander Ruda, an seiner Seite ZDF-Experte Sven Fischer.



Die Vierschanzentournee zählt seit Jahrzehnten zu den populärsten Events des Sportwinters. Das ZDF überträgt das Auftaktspringen der Tournee 2018/2019 am Sonntag, 30. Dezember 2018, ab 16.15 Uhr live aus Oberstdorf. Das Qualifikationsspringen steht bereits am Samstag, 29. Dezember 2018, ab zirka 16.10 Uhr live auf dem ZDF-Programm. Die deutschen Starter um Olympiasieger Andreas Wellinger, Karl Geiger und Stephan Leyhe möchten dabei bestmöglich gegen die beiden Top-Favoriten Kamil Stoch (Polen) und Ryoyo Kobayashi (Japan) bestehen. Auch das Tourneefinale am Sonntag, 6. Januar 2019, überträgt das ZDF live aus Bischofshofen.



Reporter an der Schattenbergschanze in Oberstdorf ist Stefan Bier, für Moderation und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer bereit.



Zudem berichtet "ZDF SPORTextra" von Freitag, 28. Dezember, bis Sonntag, 30. Dezember 2018, live und umfangreich von den Rennen der Alpinen in Bormio/Italien und Semmering/Österreich sowie von den Langlaufwettbewerben der Tour de Ski in Toblach/Italien.



