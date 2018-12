Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag deutlich nach unten. Vor der Jahresschlussbörse am Freitag warfen die Anleger ihre Aktien regelrecht auf den Markt. Bei den dünnen Handelsvolumina zwischen den Jahren sorgte dies für teils kräftige Abschläge. Am Nachmittag brachte die schwache Wall Street zusätzlichen Verkaufsdruck.

Der DAX schloss 2,4 Prozent tiefer bei 10.382 Punkten und markierte im Handelsverlauf bei 10.279 Punkten erneut ein Jahrestief. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus inzwischen auf knapp 20 Prozent. Bundesanleihen wurden dagegen als sicherer Hort gekauft und legten leicht zu.

Avelumab-Rückschlag belastet Merck

Merck KGaA verloren 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen und sein US-Partner Pfizer einen Rückschlag in einer klinischen Studie der Phase III beim Mittel Avelumab erlitten hatten. Die Studie wird in der Folge beendet. Ziel war die Entwicklung einer Immuntherapie zur Behandlung von Eierstock-Krebs. Die Aktie der Deutschen Bank fiel zwischenzeitlich mit 6,68 Euro auf ein Rekordtief.

Die enttäuschenden chinesischen Absatzzahlen belasteten die Branche der Automobilhersteller und der Zulieferer. Bis zum 21. Dezember sind nach Aussage der Analysten von Evercore ISI dort die Verkäufe um rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Absatz-Rückgang für den gesamten Dezember auf bis zu 20 Prozent belaufen wird. BMW gaben 2,9 Prozent nach und Daimler um 3,3 Prozent, während es für die VW-Aktie gleich um 4,1 Prozent nach unten ging. Die Aktie von SLM Solutions schloss 11,8 Prozent leichter, nachdem die Analysten von HSBC die Titel auf "Hold" von zuvor "Buy" nach unten genommen haben sollen.

Zu Handelsbeginn sind einige Änderungen in den Indexzusammensetzungen wirksam geworden. Carl Zeiss Meditec (minus 1,0 Prozent) sind nun für CTS Eventim (minus 1,7 Prozent) im MDAX. Neu im SDAX sind neben CTS Eventim, Knorr-Bremse (minus 3,1 Prozent). Den SDAX verlassen haben neben Carl Zeiss auch die Aktien von Baywa (minus 2 Prozent).

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,3 (Freitag: 232,3 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,64 (Freitag: 9,48) Milliarden Euro. Es gab dabei 30 Kursverlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.381,51 -2,37% -19,63% DAX-Future 10.383,00 -2,17% -19,84% XDAX 10.389,94 -1,27% -19,22% MDAX 21.301,26 -1,41% -18,70% TecDAX 2.400,28 -1,27% -5,09% SDAX 9.318,50 -1,71% -21,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,65 20 ===

