NEC Corporation (NEC)(TOKYO:6701) gab heute die Übernahme der KMD Holding ApS bekannt, der Holdinggesellschaft von KMD A/S (KMD), dem größten dänischen IT-Unternehmen. NEC übernimmt KMD für rund 8 Milliarden Dänische Kronen (DKK) von Advent International, einem der weltweit größten und kompetentesten Private-Equity-Investoren. Die Übernahme soll voraussichtlich bis Ende Februar 2019 abgeschlossen sein.

NEC ist führend bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt. Diese Übernahme wird das globale Sicherheitsgeschäft von NEC beschleunigen, das NEC im dreijährigen mittelfristigen Managementplan "Mid-term Management Plan 2020" als Wachstumsmotor positioniert hat, und fördert eine Hinwendung zu Dienstleistungsunternehmen, die horizontal einsetzbare Plattformen nutzen. NEC erweitert seinen Geschäftsbereich auch durch fortschrittliche Biometrie- und künstliche Intelligenztechnologien (KI), um Bereiche wie öffentliche Sicherheit, digitale Behörden und intelligente Verkehrsmittel zu entwickeln. Diese Initiativen werden im Programm "NEC Safer Cities" umgesetzt, das die Entwicklung sicherer, geschützter, effizienter und gleichberechtigter Städte unterstützt.

KMD bietet in Dänemark hauptsächlich Software- und IT-Dienstleistungen über Geschäftsmodelle an, die kontinuierlich und wiederkehrend Gewinne generieren, wie z. B. Software as a Service (SaaS)-Angebote. Insbesondere verfügt KMD über eine starke Kundenbasis bei den Zentral- und Kommunalverwaltungen und eine Reihe von Software zur Unterstützung der Digitalisierung Dänemarks, das in der vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen veröffentlichten Umfrage "UN E-Government Survey 2018" das führende Land ist. Darüber hinaus hat KMD eine Erfolgsbilanz bei der Durchführung von strategischen M&A-Transaktionen, die das Dienstleistungsangebot in einer Reihe wichtiger Bereiche erweitert haben.

"Dänemark und das Vereinigte Königreich gelten als europäische Vorreiter bei der Umsetzung einheitlicher digitaler Regierungsmaßnahmen, um Verwaltungsdienste zu verbessern und Kosten zu senken", sagte Takashi Niino, President und CEO der NEC Corporation. "Durch diese Übernahme wird NEC ein Geschäftsmodell erhalten, das Plattformen für digitale Verwaltung nutzt, und das Geschäft von Nordeuropa auf ganz Europa und weltweit ausweiten."

"Dies ist ein historischer Moment für KMD. NEC gibt KMD eine neue und sehr robuste Plattform für die strategische Weiterentwicklung unseres Geschäfts. NEC entwickelt Spitzentechnologien und verfügt über eine globale Organisation mit starken Fähigkeiten", sagte Eva Berneke, CEO von KMD. "NEC ist eine weltweit bekannte Marke und hat, wie wir, eine überzeugende Geschichte bei der Entwicklung der Gesellschaft durch Technologie. NEC konzentriert sich auf Lösungen für die Gesellschaft und wir sind stolz, dass NEC unsere Kompetenzen in diesem Bereich anerkennt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um neue gemeinsame Ziele zu erreichen und noch bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln."

NEC sieht die Übernahme als Bestandteil seiner strategischen Ambitionen im öffentlichen Sektor. KMD hat fundierte Erfahrung und ein starkes Softwareportfolio in diesem Marktsegment. NEC-Technologie und KMD-Software haben viele Synergien, und beide Parteien werden von Austausch und Integration bei Produkten, Know-how und Kompetenzen profitieren. NEC erwartet große gegenseitige Chancen bei seinen innovativen KI-Technologien "NEC the WISE" und seinen biometrischen Technologien "Bio-IDiom".

Darüber hinaus wird NEC die globale Reichweite der Software von KMD über Vertriebskanäle der NEC-Gruppe fördern, einschließlich des gegenseitigen Verkaufs von Software zwischen KMD und der britischen Northgate Public Services Limited, die NEC im Januar 2018 übernommen hat.

NEC wird die Entwicklung seiner Kerntechnologien und -lösungen weiter vorantreiben sowie gleichzeitig durch M&A und Partnerschaften neue Kunden, Lieferressourcen, Kerntechnologien und Geschäftsmodelle gewinnen, um Lösungen für den Sozialbereich weiter auszubauen, das Sicherheitsgeschäft zu zentrieren und Erträge zu steigern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

