Mannheimer Morgen zur Entwicklung der Lebensversicherung Überschrift: Weg von alten Mustern Wegen der Nullzinspolitik sind Kapitallebensversicherungen mit Garantiezinsen für Anbieter teuer - und für Kunden wenig einträglich geworden. Eine branchenweite Erhöhung der laufenden Verzinsung ist schon Jahre her. Das hat Folgen: Die klassische Lebensversicherung, liebste Anlageform der Deutschen, könnte künftig ganz anders aussehen. Für Versicherer ist es immer schwieriger, ihre Rendite-Versprechen einzulösen. Warum also ständig weitere Verpflichtungen aufladen? Unternehmen tüfteln deshalb an neuen Modellen, weg von alten Mustern. Häufig wird nur noch das eingezahlte Kapital garantiert, die Verzinsung wird flexibel am Kapitalmarkt erwirtschaftet. Verbraucherschützer kritisieren allerdings, dass nur Mathematiker das Kleingedruckte verstehen - wenn überhaupt. Das muss sich dringend ändern. Denn jeder sollte wissen, mit wie viel Geld er später einmal rechnen kann - und was bis dahin mit den geleisteten Beiträgen passiert. Die Zahl der neu geschlossenen Verträge bei Lebensversicherungen geht langsam zurück, aber beständig. Der Kampf um junge Menschen ist hart. Durch das Zinstief ist bei vielen ohnehin die Bereitschaft gesunken, vorzusorgen. Im Alter folgt das böse Erwachen.

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2018 13:15 ET (18:15 GMT)