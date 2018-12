The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2018



ISIN



CA0144301029

CA45173X1033

CA5753231003

CA6009002032

DE000A19JTV2

GB00BD2B4T80

JP3126200009

JP3676200003

SE0011309319

USU97128AD19

US12514V2043

US13200M2017

US29269A1025