Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Anfangsgewinne weitgehend gehalten. Die anhaltend hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten stütze die Festverzinslichen, sagten Händler. Die US-Aktienmärkte stehen dagegen erheblich unter Druck. Vor allem das Chaos im Weißen Haus sorgt für Verunsicherung. Es ist weiterhin kein Ende der teilweisen Schließung der Regierungsbehörden in Sicht.

Zweijährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 12/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 17/32 Punkte auf 103 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 19/32 Punkte auf 106 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./edh/jsl/he

AXC0173 2018-12-27/21:09