Die kurze Einschätzung der Lage Das Tief in der Overnight-Indikation am zweiten Weihnachtsfeiertag könnte im DAX bereits der Abschluss der Korrekturwelle sein. Dabei wäre der 600 Punkte Anstieg an dem handelsfreien zweiten Weihnachtsfeiertag schon einmal eine gute Einstimmung auf das Jahr 2019. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...