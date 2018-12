EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG erwirbt die Apinauten GmbH, Leipzig, und führt zur Finanzierung des Kaufpreises eine Kapitalerhöhung durch DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG erwirbt die Apinauten GmbH, Leipzig, und führt zur Finanzierung des Kaufpreises eine Kapitalerhöhung durch 27.12.2018 / 21:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EASY SOFTWARE AG erwirbt die Apinauten GmbH, Leipzig, und führt zur Finanzierung des Kaufpreises eine Kapitalerhöhung durch Mülheim an der Ruhr, 27. Dezember 2018. Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN 563400) hat mit dem Ziel einer Steigerung des Wachstums der Gesellschaft in dem B2B-Marktsegment für cloudbasierte und on-premises Softwarelösungen einen Kaufvertrag über 72,3 % der Geschäftsanteile an der Apinauten GmbH, Leipzig, geschlossen. Dieser wurde mit der heute vom Aufsichtsrat beschlossenen Zustimmung wirksam. Der Kaufvertrag sieht neben dem Erwerb der Anteile weiter vor, dass die Apinauten GmbH mit der 100 %igen Tochtergesellschaft der EASY SOFTWARE AG, der EASY ENTERPRISE SERVICES GmbH, verschmolzen wird. Im Jahr 2020 erfolgt ein Erwerb der verbleibenden Anteile. Der Kaufpreis für den ersten Teilerwerb beträgt rund EUR 8,0 Mio., zusätzlich stellt die EASY SOFTWARE AG der Apinauten GmbH rund TEUR 850 Eigenkapital für die Ablösung von stillen Beteiligungen zur Verfügung. Der Kaufpreis für den 2020 geplanten Resterwerb beläuft sich auf 360.000 EASY-Aktien bzw. deren Gegenwert per 30. Juni 2020. Der Kaufpreis soll teilweise durch eine Fremdfinanzierung und im Übrigen aus Eigenmitteln finanziert werden. Hierzu soll im ersten Quartal 2019 eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchgeführt werden. Die voraussichtlich rund 1.000.000 neu auszugebenden Aktien der EASY SOFTWARE AG sollen zunächst den Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots angeboten werden. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Dieter Weißhaar, CEO 27.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762259 27.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005634000 AXC0174 2018-12-27/21:24