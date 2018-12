"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Trump/Syrien:

"Der Wirtschaftsboom, von dem Trump lange profitierte, gerät ins Wanken. In dieser Situation sucht er sein Heil in der Außenpolitik. Eine außenpolitische Linie oder gar Vision aber sucht man in Trumps Rede im Irak vergeblich. Trump geht es eben nicht um Syrien, den Irak oder Afghanistan. Seine plötzlichen Initiativen sind reine Ablenkungsmanöver von innenpolitischen Rückschlägen, bei denen die von Bürgerkrieg und Terror geplagten Bewohner ebenso wie die amerikanischen Soldaten zur Staffage verkommen."/be/DP/he

AXC0003 2018-12-28/05:35