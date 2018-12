Der "Mannheimer Morgen" über den Mindestlohn:

"Der Mindestlohn stellt die absolute Lohnuntergrenze dar. Er ist nicht dazu gedacht, sich ein Arbeitsleben lang darin einzurichten. Für Hartz IV gilt das genauso. Letztlich stellt der Mindestlohn nur eine Krücke gegen die schwindende Tarifbindung in den Betrieben dar. Das gewerkschaftliche und politische Augenmerk darf sich an dieser Stelle nicht in einem populistischen Überbietungswettbewerb erschöpfen. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Stärkung der Tarifbindung stehen."/be/DP/tos

