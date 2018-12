Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld - erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Zum Jahreswechsel 2018 / 2019 stimmt das umso mehr, denn in den vergangenen zwölf Monaten konnte man verdammt viel Geld verbrennen. Die Stimmung für Geld ist am Boden. Für deutsche Sparer zeigte sich 2018 der Dreiklang aus sinkenden Aktienkursen, Nullzinsen und ...

