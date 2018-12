Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem späten Dreh der US-Indizes in positives Terrain am Donnerstag, tendieren die Aktienmärkte in Ostasien und Australien überwiegend etwas fester. Lediglich in Tokio, wo letztmals im laufenden Jahr gehandelt wird, geben die Kurse etwas nach. Der Nikkei-Index büßt nach dem fulminanten knapp 4-prozentigen Anstieg vom Vortag 0,1 Prozent ein auf 20.051 Punkte.

Neue Konjunkturdaten setzen allenfalls leichte Impulse. Die Industrieproduktion in Japan ist im November zum Vormonat zwar nicht so stark geschrumpft wie erwartet, gesunken ist sie aber dennoch. Und der Preisauftrieb war im Dezember mit 0,9 Prozent zum Vorjahr exakt so wie erwartet und damit eher mau. Dazu passt, dass im Protokoll der jüngsten Sitzung des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank von einem zunehmenden Risiko einer schwächeren Inflation die Rede ist - kein Zeichen für eine starke Konjunktur.

In Schanghai und in Hongkong liegen die Indizes jeweils moderat im Plus. Hier lassen Konjunktursorgen und der weiter schwelende Handelsstreit Chinas mit den USA weiter keine stärkere Kauflaune aufkommen. Für Druck auf den HSI sorgt das kräftige Minus von fast 5 Prozent bei Sinopec. Hintergrund sind Berichte, wonach der Raffinierer mit Wetten auf die Ölpreisentwicklung falsch gelegen haben soll.

Konjunkturpessimismus überwiegt

Mit Blick auf die im November erstmals seit drei Jahren wieder gesunkenen Unternehmensgewinne in China und einen möglichen Bann von Produkten der chinesischen Technologiezulieferer Huawei und ZTE durch US-Präsident Donald Trump, kommentiert Stratege Stephen Innes von Oanda: "Wir erwarten alle, dass sich das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde im vierten Quartal weiter verlangsamen wird vom Dekadentief 6,5 Prozent im dritten Quartal". Und weitere Strafmaßnahmen gegen chinesische Hersteller dürften kurzfristig sinkende Investitionen zur Folge haben und für eine zusätzliche Abkühlung sorgen.

Dazu passt eine Umfrage unter Ökonomen. Sie zeigt, dass die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe Chinas im Dezember erneut flach verlaufen sein dürfte. Gleichwohl gibt es auch Analysten, die die Perspektiven nicht so negativ sehen, weil sie damit rechnen, dass die Regierung in Peking für Konjunkturstimuli sorgen dürfte.

In Seoul und in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, fallen die Gewinne mit bis zu 0,8 Prozent etwas höher aus, ebenso in Singapur.

Deutlicher nach oben geht es mit den Ölpreisen. Brentöl verteuert sich um rund 2 Prozent auf 53,15 Dollar und macht damit die Einbußen vom Vortag wieder wett. Am Mittwoch waren die Ölpreise um rund 9 Prozent nach oben geschossen, ohne dass es dafür einen fundamentalen Auslöser gab.

Die neusten Daten des US-Branchenverbands API vom Vorabend sprechen derweil eigentlich nicht für steigende Preise. Die Lagervorräte sind nämlich überraschend kräftig um 6,9 Millionen Barrel gestiegen, wohingegen für die Bekanntgabe der offiziellen Vorräte am Freitag eine Verringerung um über 2 Millionen Barrel prognostiziert wird.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.634,20 +0,66% -7,10% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.051,35 -0,13% -11,92% 07:00 Kospi (Seoul) 2.045,03 +0,82% -17,12% 07:00 Schanghai-Comp. 2.492,80 +0,39% -24,64% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.593,43 +0,45% -14,26% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.065,56 +0,68% -10,34% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.690,25 -0,03% -6,91% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1453 +0,2% 1,1429 1,1389 -4,7% EUR/JPY 126,76 -0,0% 126,79 126,30 -6,3% EUR/GBP 0,9043 +0,0% 0,9039 0,8996 +1,7% GBP/USD 1,2663 +0,1% 1,2644 1,2658 -6,3% USD/JPY 110,71 -0,2% 110,93 110,94 -1,7% USD/KRW 1117,13 -0,3% 1120,86 1119,71 +4,7% USD/CNY 6,8555 -0,2% 6,8663 6,8758 +5,4% USD/CNH 6,8684 -0,2% 6,8788 6,8883 +5,4% USD/HKD 7,8326 +0,0% 7,8307 7,8335 +0,2% AUD/USD 0,7046 +0,2% 0,7030 0,7055 -9,9% NZD/USD 0,6708 +0,1% 0,6699 0,6716 -5,5% Bitcoin BTC/USD 3.604,00 +0,2% 3597,6250 3.754,50 -74,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,62 44,61 +2,3% 1,01 -20,5% Brent/ICE 53,07 52,16 +1,7% 0,91 -15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,38 1.275,70 +0,1% +1,68 -2,0% Silber (Spot) 15,26 15,23 +0,2% +0,03 -9,9% Platin (Spot) 798,60 796,50 +0,3% +2,10 -14,1% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,9% +0,02 -19,8%

