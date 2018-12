The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3XR5 LB.HESS.THR.CARRARA12I/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VQ9 LB.HESS.-THR. IHS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1919894813 ALMIRALL 18/21 CV REGS BD00 BON EUR N

CA 1BUP XFRA CA3623071006 GTEC HLDGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA UJN3 XFRA CA91329X1006 UNITY METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA XMY XFRA DE000A2LQ009 MYBET HOLDING SE NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA XMYX XFRA DE000A2LQ7F4 MYBET HOLDING SE NA JGE EQ00 EQU EUR Y

CA PAG XFRA DE000A2LQ850 PREOS REAL ESTATE NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 2LJ XFRA NO0010840515 AXACTOR SE EO 0,5234232 EQ01 EQU EUR N

CA 58L3 XFRA US13200M3007 CAMBER ENERGY INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N