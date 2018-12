FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.006 EUR

41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.132 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.439 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.018 EUR

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.307 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.060 EUR

NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.026 EUR

9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.242 EUR

GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.395 EUR

FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.110 EUR

GC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.384 EUR

BZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.044 EUR

2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.006 EUR

N7T XFRA CA67077M1086 NUTRIEN LTD 0.378 EUR

XER1 XFRA US9841216081 XEROX CORP. DL 1 0.220 EUR

5O7 XFRA CA89154B1022 TOTAL ENERGY SERVS INC. 0.039 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.026 EUR

FSV XFRA CA1946931070 COLLIERS INTL GRP INC. SV 0.044 EUR

53U XFRA CA02215R1073 ALTUS GROUP LTD 0.097 EUR

557 XFRA CA86863R1055 SUPREMEX INC. 0.042 EUR

EZO XFRA AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS 0.057 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.118 EUR

R9L1 XFRA US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 0.154 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.369 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR

2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.413 EUR

5NG XFRA CA91912H1082 VALENER INC. 0.194 EUR

2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.066 EUR

618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001 0.360 EUR